Kulturprogramm in Heiligenhaus : Klassik in der Dorfkirche, Show in der Kant-Aula

(RP) Zwischen Show und Beethoven – das bunt gemischte Programm aus dem Kulturbüro bietet in den nächsten Wochen spannende und unterschiedliche Einblicke in Musikwelten. Der Pianist Josef Anton Scherrer, der in der Dorfkirche Isenbügel bereits durch viele Konzerte von Schülern seiner Meisterkurse bekannt ist, bietet dort am Sonntag, 27. März, 17 Uhr, selbst einen Klavierabend mit Beethoven-Kompositionen. Als „Nachklang“ zum Jubiläums-Jahr des Komponisten spielt der Beethoven-Spezialist die drei letzten Klaviersonaten des Meisters. Die Konzertbesucher erwartet eine spannungsvolle Musik in außergewöhnlicher Darbietung. Josef Anton Scherrer war bis zu seiner Pensionierung Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und gibt regelmäßig Meisterkurse in Deutschland, Polen, Japan und China. Zahlreiche seiner jungen Schüler sowie Studenten wurden mit Stipendien und Preisen bei nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Karten kosten im Vorverkauf 18, an der Abendkasse 22 Euro.