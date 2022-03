Bürgerbeteiligung via Internet : Gesucht sind Heiligenhauser Ideen für Klimaschutz – interaktiv

Bürgerbeteiligung via Internet

Heiligenhaus Eine klimaneutrale Stadt im Jahr 2030, das Ziel steht obenan. Ein neues Hilfsmittel dazu ist jetzt online zu benutzen. Gefragt sind Bürgerideen.

(RP) Ein neues Vorhaben folgt einem inzwischen gut eingeführten Heiligenhauser Muster, was die interaktive Bürgerbeteiligung angeht. „Ein weiterer Meilenstein in der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes ist erreicht“, so bewertet es schon zum Start die städtische Klimaschutzbeauftragte Muriel Liebergall.