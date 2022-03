Konzerte und Lesungen in Alpen : 40 Jahre plus 1 voller Kultur-Genuss

Buch und Musik: Judy Bailey und ihr Mann Patrick Depuhl eröffnen das Programm unter dem Titel „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“. Sie versprechen „Songs aus voller Seele und Texte mitten aus dem Leben“. Foto: Darius Ramazani

Alpen Mit einem Jahr Verzögerung möchte der Verein, der in Alpen Konzerte und Lesungen veranstaltet, seinen runden Geburtstag feiern – natürlich mit einem anspruchsvollen Programm. Am Anfang stehen zwei Heimspiele.

Der Musik- und Literaturkreis Alpen wird in diesem Jahr 40 Jahre plus eins. „Ein Grund, den besonderen Geburtstag mit einer Palette an musikalisch und künstlerisch ansprechenden und unterhaltsamen Veranstaltungen zu feiern“, findet der Vorstand um die Vorsitzende Kerstin Pieper.

Am 26. März 1981 wurde der Musik- und Literaturkreis gegründet und konnte im vergangenen Jahr auf vier Jahrzehnte erfolgreiches Wirken zurückblicken. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Angebot im Bereich Musik und Literatur zu erweitern. Die erste Mitgliederversammlung fand am 2. Juni 1981 in der Gaststätte Nepicks statt. Fünf Monate später veranstaltete der junge Verein sein erstes Konzert.

Info Zwei unvergessene Gründerväter Die Anfänge Der Musik- und Literaturkreis Alpen ist am 26. März 1981 gegründet worden. Sein erstes Konzert hat der Verein am 7. November 1981 veranstaltet. An seiner Entstehung waren seinerzeit der langjährige Vorsitzende Hans-Georg Schmitz – der Ehrenvorsitzende ist inzwischen verstorben – und der ehemalige Gemeindedirektor Franz Sevens maßgeblich beteiligt.

13 Jahre später folgte ein weiterer großer Entwicklungsschritt. Im April 1994 wurde der Verein Träger der Gemeindebücherei in Alpen. Als Veranstalter von jährlich sechs bis acht Konzerten oder Lesungen – von Kammermusik bis hin zu Chor-Veranstaltungen, von Jazz-Frühschoppen und Kabarett bis hin zu Autorenlesungen – bietet der Musik- und Literaturkreis seinen Besuchern bis heute ein breites Spektrum an anspruchsvoller Unterhaltung an.

Kerstin Pieper, André Emmerichs und Klaus Schäpers vom Vorstand haben das Programm für 2022 vorgestellt. Foto: Gemeinde

In den zurückliegenden fast zwei Jahren aber mussten corona-bedingt alle Veranstaltungen abgesagt werden. „Die Entscheidungen dazu sind dem Vorstand nicht leicht gefallen. Dennoch fühlte es sich richtig an, den runden Geburtstag in der Pandemie nicht zu feiern und kein gesundheitliches Risiko für die Künstler und Besucher einzugehen“, sagt Kerstin Pieper. Umso größer sei die Hoffnung, unter den nun gültigen Regeln die verschobenen Veranstaltungen nachholen zu können, sagte die Vorsitzende weiter.

„Im Namen des Musik- und Literaturkreises Alpen“ würde sie es sich sehr wünschen, „dass wir weiterhin die Besucher unserer Veranstaltungen begeistern können“. Für die langjährige Treue und Unterstützung danke sie dem Publikum sowie der Gemeinde Alpen und allen Sponsoren von ganzem Herzen.

Der Alpener Krimi-Autor Erwin Kohl stellt seinen neuen Fall vor. Titel des Romans: „Der war schon tot“. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Mit ihrem Vertreter Klaus Schäpers und Geschäftsführer André Emmerichs hat Kerstin Pieper nun im Rathaus das Jahresprogramm vorgestellt. Das Jubiläumsjahr, so Emmerichs, habe einige hochkarätige Veranstaltungen zu bieten.

Zum Auftakt sind Judy Bailey und ihr Mann Patrick Depuhl am Sonntag, 24. April, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche bei einem Lese-Lieder-Abend zu erleben. Der steht unter dem Titel „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ und bietet „Songs aus voller Seele und Texte mitten aus dem Leben“. Am Freitag, 13. Mai, um 19.30 Uhr liest der Alpener Krimi-Autor Erwin Kohl aus seinem Roman „Der war schon tot“ – der vierte Fall des Niederrhein-Ermittlers Lukas Born – im Sitzungssaal des Rathauses.

Der 3. Juli ist für den traditionellen, sehr beliebten Jazz-Frühschoppen reserviert – 11 Uhr im Lesegarten hinterm Rathaus. „Super-Jazz“ aus Düsseldorf will die Herzen des Publikums im Nu erobern und für ausgelassene Stimmung sorgen.

Das Orchester „Concert-Royal Köln“ spielt am 7. August um 17 Uhr in der evangelischen Kirche ein barockes Festkonzert zum Jubiläum des Musik- und Literaturkreises. Für Freunde der „Bläserkammermusik“ ein hochkarätiger Ohrenschmaus und Genuss pur.

Eine musikalische Reise von Wien nach New Orleans mit dem Bruns-Ensemble (vormals Mercator-Ensemble) erwartet die Besucher am 23. Oktober um 11 Uhr im Foyer des Alpener Rathauses. Das vierköpfige Streich-Ensemble entspricht den klassischen Wiener Serenadenquartetten. Den Abschluss des Jahres bildet das traditionelle Offene Singen – diesmal mit dem Kirchenchor in der katholischen Kirche St. Vinzenz Bönninghardt am 3. Dezember um 18 Uhr.

Über alle Veranstaltungen und die jeweiligen Eintrittspreise wird jeweils im Vorfeld im Detail berichtet. Karten können generell drei bis vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin im Rathaus oder bei der Sparkasse in Alpen erworben werden. Vereinsmitglieder zahlen jeweils die Hälfte, Schüler und Studenten haben freien Eintritt.

