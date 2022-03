Am Sonntag in Krefeld : Kammerkonzert rund um den Ton der Liebe

Am Sonntag in Krefeld

Krefeld Ein Ensemble der Niederrheinischen Sinfoniker wartet am Sonntag, 13. März, mit einem Programm auf, das von großen Empfindungen der Komponisten zeugt: von Bachs Sohn über Felix Mendelssohn Bartholdy bis Max Reger.

(ped) Oft ist es die Musik oder ein Komponisten-Jubiläum, an dem sich das Programm eines Konzertes aufrichtet. Für ihr 4. Kammerkonzert haben sich die Niederrheinischen Sinfonikerinspiruert gefühlt von einem indischen Mystiker: „Die Flöte des Unendlichen wird ohne Ende gespielt, und ihr Ton ist Liebe.“ Den Vers von Kabir (1440 – 1518) wählte das Ensemble für eine spannende Kombination aus Werken von Carl Philipp Emanuel Bach, Max Reger und Felix Mendelssohn Bartholdy . Zu hören ist es am Sonntag, 13. März, ab 11 Uhr im Theater.

Carl Philipp Emanuel Bach, der berühmteste Bach-Sohn, war ein musikalischer Grenzgänger. In der Zeit der „musikalischen Empfindsamkeit“, die ebenso wie der „musikalische Sturm und Drang“ auf das Barockzeitalter folgte, entwickelte er seinen eigenen Stil und beeinflusste damit nachfolgende Komponisten wie Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven . In seiner bezaubernden Triosonate B-Dur für Flöte, Violine und Klavier zeigt er sich von seiner sanfteren Seite - quasi mit einem Ton der Liebe.

Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Deutlich in die Zukunft weist auch die Serenade G-Dur von Max Reger, obwohl er darin zugleich bewusst an die Divertimenti der Wiener Klassik anknüpft. Das Werk besticht durch Leichtigkeit, Transparenz, die Gleichberechtigung der drei Instrumente – Flöte, Violine und Viola – und gilt als eine der wertvollsten Kammermusikkompositionen für die Flöte.

Es musizieren: Sylvie Ansorge (Flöte), Noh Yun Kwak und Anna Maria Brodka (beide Violine), Leoni Wittchow (Viola), Iedje van Wees (Violoncello) und Bonnie Wagner (Klavier). Konzertkarten sind erhältlich an der Theaterkasse am Theaterplatz, Telefon 02151 805125 oder online unter www.theater-kr-mg.de sowie am Konzerttag an der Tageskasse.