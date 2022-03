Ratingen West : 400 Euro Bußgeld für Raser in Ratingen West

Ratingen West Auf der Brandenburger Straße sind 30 km/h erlaubt.

(kle) Raser im Visier: Am vergangenen Dienstag hat die Kreispolizeibehörde Mettmann erneut nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt – diesmal an der Brandenburger Straße in Ratingen West. Die Polizei musste eine Reihe von Geschwindigkeitsverstößen ahnden: Im Kontrollzeitraum zwischen 17 und 20 Uhr sind insgesamt 156 Verkehrsteilnehmer gemessen worden. Der Großteil hielt sich zwar an die Geschwindigkeitsregeln, allerdings waren 20 davon mitunter deutlich zu schnell unterwegs.