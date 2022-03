Ratinger Radwege : Politik: Gefährliche Radwege entschärfen

Auf die Radweg-Schäden an der Mettmanner Straße wird bereits hingewiesen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Auf der Mettmanner Straße soll es eine grundlegende Sanierung geben, so der Bezirksausschuss Mitte.

Dort hatten immer wieder Baumwurzeln zu gefährlichen Aufwölbungen geführt. Zuletzt hatte auch der Jugendrat das Problem angemahnt. Zwar wurden die schlimmsten Schäden mehrfach provisorisch entfernt, aber das Problem kann nur mit einer dauerhaften Sanierung gelöst werden. CDU-Sprecher Gerold Fahr informierte, dass die CDU-Fraktion bereits Ende 2020 auf Anfrage bei Straßen.NRW die Mitteilung erhalten habe, dass man die Sanierung in das interne Bauprogramm aufgenommen, aber noch keinen konkreten Termin für die Umsetzung habe. Inzwischen sei die Niederlassung Bochum für Ratingen zuständig. „Da müssen wir noch einmal gemeinsam ran“, forderte Fahr.

Es gibt jedenfalls jede Menge Kritik von Radfahrern: Das grundlegende Problem, dass sich der Weg schon seit Jahren von der Bodenbeschaffenheit her in ganz schlechtem Zustand befindet, sei bisher nicht beseitigt worden, so der Tenor.