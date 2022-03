Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei Todesfälle und Inzidenz wieder über 1000

Kreis Mettmann 1139 neue Covid-Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Die Zahl der Todesfälle steigt um drei. Die Inzidenz steigt wieder über 1000.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 7873 Infizierte erfasst, 132 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 627 (90 neu infiziert), in Haan 472 (82 neu), in Heiligenhaus 357 (66 neu), in Hilden 932 (141 neu), in Langenfeld 1263 (200 neu), in Mettmann 532 (79), in Monheim 750 (96), in Ratingen 1451 (205 neu), in Velbert 1096 (120) und in Wülfrath 393 (60 neu). Insgesamt meldet der Kreis für Mittwoch 1139 neue Fälle.