Aktion des Kulturbüros Krefeld : Kulturrucksack bietet Angebote für Kinder und Jugendliche

Dr. Gabriele König (links) und Anke Zwering stellen das neue Programm des Kulturrucksacks für Krefeld vor. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Das neue Programm des Kulturrucksacks richtet sich an ausnahmslos jeden im Alter von zehn bis 14 Jahren. Die Angebote sind alle kostenfrei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Kulturbüro der Stadt Krefeld hat ein vielfältiges Angebot für den Kulturrucksack 2022 zusammengestellt. In Kooperation mit lokalen Instituten, Vereinen und Einrichtungen wird eine Bandbreite an verschiedenen Projekten angeboten. Dabei wird keine Sparte ausgelassen: Über das Jahr verteilt können Kunsthandwerk, Musik und Tanz, Schauspiel und Literatur erfahren und selbst erprobt werden.Alle Angebote sind kostenfrei und richten sich ausnahmslos an jeden im Alter von zehn bis 14 Jahren.

„Kulturelle Bildung trägt maßgeblich dazu bei, dass Menschen mit Neugier und Offenheit Fremdem und Neuem begegnen – die vielfältigen Angebote des Kulturrucksacks bieten großartigen Chancen, etwas Neues kennenzulernen und auszuprobieren“, sagt Dr. Gabriele König, Kulturbeauftragte und Leiterin des Kulturbüros der Stadt Krefeld. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW ermöglicht seit 2012 mit dem Kulturrucksack Kindern und Jugendlichen einen angemessenen und vor allem niedrigschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur.

Gut zehn Jahre nach dem Beginn des Landesprogrammes, warten auch in diesem Krefelder Kulturrucksack-Jahr eine Vielzahl interessanter Workshops, Kurse und Tage auf alle, die Lust haben, neue Dinge auszuprobieren, wissbegierig und kreativ sind, sich gerne austauschen und neue Orte kennenlernen.

„Es ist gut und wichtig, dass sich seit dem Auftakt des Programms ein Netzwerk unterschiedlicher, in der kulturellen Bildung aktiver Kulturinstitutionen sowohl in öffentlicher als auch in freier Trägerschaft und auch eine gute Zusammenarbeit mit den Jugendeinrichtungen gebildet hat, so dass möglichst vielen Kindern und Jugendlichen eine Teilhabe ermöglicht wird“, sagt Anke Zwering, Projektleitern im Kulturbüro der Stadt Krefeld. So wird auch die Zusammenarbeit des Kulturbüros mit den Kulturrucksack-Verbundstädten Willich und Viersen mit einem besonderen Projekt fortgesetzt.

„#Deine Stadt-Dein Podcast“ führt Kinder und Jugendliche mit der Journalistin Daniela Tepper durch die eigene Stadt. Entlang der selbst ausgewählten Plätze, Straßen und Ecken sind Teilnehmende dazu eingeladen, mit Insider-Tipps und Geschichten die Heimatstadt für sich sprechen zu lassen und ihr einen persönlichen Sound zu geben. Es entsteht ein individueller Stadtplan, der als Podcast erscheint, Gehör verschafft und durch hinterlegte QR-Codes von Interessierten per Sprachnachricht beliebig erweitert werden kann.

Die Künstlerin Claudia Reich bietet in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein mit dem Projekt „#hall of paper“ Kindern und Jugendlichen einen bunten Einblick in die Fabrik Heeder, einer ehemaligen Tapetenfabrik.

Der Kulturrucksack hat zudem ein rhythmisches Projekt im Programm: der wöchentliche Tanzworkshop „#step out of line“ in der Jugendeinrichtung Casa Blanca mit der Area Urban Dance Company.