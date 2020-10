Ratingen West : Brandstiftung im Keller: Großeinsatz in Ratingen West

Ratingen West Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr, der Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf sowie dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus an.

(RP/kle) Vorsätzliche Brandstiftung war laut Polizei und Feuerwehr die Ursache für ein Feuer in einem Hochhaus an der Berliner Straße. Am Dienstag waren Einsatzkräfte um 19.48 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus mit 172 Bewohnern gerufen worden. Ein Anwohner des Hauses Nummer 48 hatte unmittelbar zuvor eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Gemeinschaftskellers bemerkt, die sich auch schon auf den Fahrstuhlbereich und das weitläufige Untergeschoss des Hochhauses auswirkte.