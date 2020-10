Am Londoner Flughafen : 22-Jähriger aus Ratingen wegen Terrorverdachts verhaftet

Am Londoner Flughafen

Düsseldorf Ein Mann aus Ratingen ist in London wegen Terrorverdachts verhaftet worden. Der 22-Jährige soll als Unterstützer der Terrororganisation „Islamischer Staat“ brutale Propaganda-Videos verschickt haben.

Die britische Polizeibehörde Scotland Yard teilte auf Anfrage mit, dass der Mann namens Florian F. am Montag, 12. Oktober, kurz vor seiner Abreise nach Deutschland wegen Terrorverdachts am Flughafen Stansted festgenommen wurde.

Er soll den Islamischen Staat unterstützt und terroristische Propaganda-Videos verbreitet haben. Laut einem Bericht der britischen Zeitung „Daily Mail“ sollen die Videos, die auf dem Smartphone des Verdächtigen gefunden worden waren, extreme Gewalt und Enthauptungen zeigen. Laut Scotland Yard geht es um fünf Videos, die er zwischen dem 15. August und dem 23. September verschickt haben soll. Die „Daily Mail“ berichtet im Bezug auf eine erste gerichtliche Anhörung des Mannes Anfang dieser Woche, dass F. seit März in Großbritannien war, um dort Arbeit zu suchen. Er ist nun in Untersuchungshaft und wird am 6. November vor Gericht stehen.