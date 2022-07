Brandursache noch unklar : Feuer in Abfallbetrieb sorgt für Großeinsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Mit zwei Löschzügen rückte die Düsseldorfer Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag in Lierenfeld an. In einem Abfallbetrieb hatte Sperrmüll Feuer gefangen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wenige Minuten nach Mitternacht ging bei der Feuerwehr Düsseldorf am Dienstag ein Notruf ein. In einem Abfallbetrieb in Lierenfeld brannte es, Rauch quoll aus dem Gebäude.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass auf einer relativ kleinen Fläche von 20 Quadratmetern ein mehrere Meter hoher Haufen Sperrmüll Feuer gefangen hatte. Dabei sei sehr viel Rauch entstanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Bereits nach knapp 40 Minuten sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Dann hätten die Einsatzkräfte einen Teleskoplader nachgeordert. Dieser habe den Sperrmüllhaufen auseinandergezogen. Daraufhin hätten auch die restlichen Flammen bekämpft werden können.

Nach anderthalb Stunden war das Feuer komplett gelöscht. Zur Schadenshöhe machte der Sprecher keine Angaben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

