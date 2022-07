29 Menschen in Sicherheit gebracht : Brand im Dachgeschoss eines Hotels in Bielefeld

In Bielefeld hat der Dachstuhl eines Hotels Feuer gefangen (Symbolbild). Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Bielefeld In der Bielefelder Altstadt ist in der obersten Etage eines Hotels ein Brand ausgebrochen. Das Dachgeschoss des fünfgeschossigen Gebäudes stand am Mittwoch vollständig in Flammen.

„Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, sagte am Nachmittag ein Feuerwehrsprecher vor Ort der Deutschen Presse-Agentur. Die Flammen seien mittlerweile unter Kontrolle.

Der Brand war um 12.20 Uhr gemeldet worden, die Ursache war den Angaben zufolge noch unklar. Laut Hotelleitung wurden 29 Gäste im Haus untergebracht. Sie alle und das Hotelpersonal konnten den Brandort rechtzeitig verlassen und sind demnach in Sicherheit. Anfängliche Befürchtungen, es könnten vier Menschen vermisst sein, hätten sich glücklicherweise nicht bewahrheitet, sagte der Feuerwehrsprecher. Einsturzgefährdet sei das Gebäude nicht, aber zumindest die Dachetage sei vollständig zerstört. Zum Zeitpunkt des Brandes waren in den oberen beiden Etagen den Angaben zufolge keine Zimmer vermietet.

(toc/bsch/dpa)