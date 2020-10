Gegen das Vergessen in Ratingen : Landtagsabgeordnete reinigt Stolpersteine

(RP) Mit einem kleinen Film, der neben Ratingen auch in den Städten Bochum, Hattingen und Essen gedreht wird, will die SPD-Landtagsfraktion zum 9. November im Internet auf Schicksale Einzelner der Millionen Ermordeter aufmerksam machen.

Die SPD Landtagsfraktion möchte in diesem Jahr anlässlich des 9. Novembers, dem Gedenktag der Reichspogromnacht 1938, mit einem Film über die sogenannten Stolpersteine an die durch die Nationalsozialisten ermordeten Menschen erinnern.

„Hier hat Familie Levison bis zum Jahr 1938 gelebt. Dann immigrierte die zweijährige Ursel mit ihren Eltern in die Niederlande, wo die Familie bereits kurze Zeit später im Lager Westerbork interniert wurde. 1943, also mit gerade sieben Jahren, endet das kurze Leben der Ursel Levison in den Gaskammern von Auschwitz.“ berichtet Elisabeth Müller-Witt bei ihrem Besuch in der Ratinger Innenstadt.