Sehen und gesehen werden : Polizei kontrolliert Fahrzeugbeleuchtung

Ratingen Die Ordnungshüter achten bei Verkehrskontrollen besonders auf Fahrzeuge ohne aktuelle Lichttest-Plakette an der Windschutzscheibe. Fahrzeuge, deren Beleuchtung Mängel aufweist, müssen damit rechnen, herausgewunken zu werden.

„Sehen und gesehen werden“ heißt es bei der Kreispolizei in den kommenden Wochen.

„Funktionierende und richtig eingestellte Lampen sind ein absolutes Sicherheits-Muss“, mahnt die Kreispolizei. Zu hoch eingestellte Scheinwerfer blenden den Gegenverkehr, zu niedrig eingestellte leuchten die Straße nur unzureichend aus. Noch gravierender ist die Gefährdung durch Fahrzeuge mit teilweise oder sogar komplett ausgefallenen Lichtern – diese werden schlichtweg nicht gesehen oder nur unzureichend wahrgenommen. All dies gilt zwar nicht nur, aber natürlich ganz besonders in der aktuell begonnenen dunkleren Jahreszeit, wenn die Abenddämmerung immer früher einsetzt, zusätzlich oft auch noch Nebel, Regen oder Schnee die Sicht trüben. Damit steigt das allgemeine Unfallrisiko deutlich an.