Fliedner-Klinik in Ratingen baut an : Fliedner-Klinik baut Kapazitäten aus

Fliedner-Klinik in Ratingen baut an

Ratingen Am Fliedner-Krankenhaus Ratingen wird das Behandlungsangebot für Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer psychischen Erkrankungen ausgebaut. Ab November gibt es zwölf stationäre Plätze mehr.

. „Es gibt ein klares Versorgungsdefizit, dem wir etwas entgegensetzen wollen“, erklärt Dr. Claudia Gärtner. Allein in Deutschland gebe es bis zu 200.000 psychisch stark auffällige Menschen mit einer geistigen Behinderung, denen oft der Zugang zu fachkompetenter Versorgung fehlt. „Denn dem gegenüber stehen nur rund 500 stationäre Behandlungsplätze deutschlandweit.“ Mit einer modernen neuen Station will das Fliedner-Krankenhaus in Ratingen diesem Mangel entgegenwirken. „Unser Angebot wird überregional nachgefragt werden“, glaubt Claudia Gärtner.

Das Fliedner Krankenhaus ist seit knapp fünfzig Jahren in Ratingen-Lintorf ansässig. Seit seiner Gründung 1973 ist die Einrichtung der Theodor Fliedner Stiftung für Menschen mit unterschiedlichsten Hilfebedarfen im psychiatrisch-psychologischen Bereich da. 160 Betten, 15 teilstationäre Plätze und ein interdisziplinär tätiges Team bieten Menschen mit psychischen Erkrankungen ein breites Spektrum differenzierter Hilfen an. Im Jahr 2018 wurde die Klinik umfassen modernisiert.

Das Fliedner Krankenhaus Ratingen bietet mit der neuen Spezialstation ein individuell auf die Besonderheiten und Bedürfnisse zugeschnittenes Behandlungssetting. Ziele sind: Die Behandlung, Bewältigung und Förderung mit den Menschen zusammen, damit sie erfolgreich in das gewohnte Umfeld zurückkehren können. Seelische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Menschen entsprechend ihren Fähig- und Möglichkeiten selbstbestimmt am Leben teilnehmen können. So formuliert und fordert es auch die UN-Behindertenrechtskonvention seit 2008 von den unterzeichnenden Staaten, zu denen auch die Bundesrepublik Deutschland gehört: Das Recht von Menschen mit Behinderung auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung und die Gewährleistung des Zugangs zu Gesundheitsleistungen, die von Menschen mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderung benötigt werden, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation ist bindendes Recht. Zumindest in Ratingen und dem Kreis Mettmann ist man diesem Vorhaben einen Schritt näher gekommen.