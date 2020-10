Neuinfektionen-Inzidenz beträgt 75,4 : Zahl der Corona-Toten im Kreis Mettmann steigt auf 93

Kreis Mettmann Das Kreisgesundheitsamt hat am Dienstag den Tod von drei mit dem Coronavirus infizierten Menschen gemeldet, die alle Vorerkrankungen gehabt haben sollen: zwei Frauen aus Ratingen (89) und Erkrath (78) sowie ein Mann (91) aus Velbert. Damit zählt der Kreis Mettmann bislang 93 Corona-Tote.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag 358 Infizierte, davon in Erkrath 32 (seit Montag 5 Neuinfizierte / 2 Genesene fallen aus der Zählung raus), in Haan 20 (4/2), in Heiligenhaus 15 (2/3), in Hilden 39 (4/6), in Langenfeld 31 (2/10), in Mettmann 27 (0/2), in Monheim 26 (4/9), in Ratingen 52 (10/11), in Velbert 85 (14/8) und in Wülfrath 31 (5/1).