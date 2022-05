Helios Klinikum Niederberg informiert : Wenn der Rücken schmerzt

Niederberg Das Helios Klinikum Niederberg bietet dazu ein Online-Medizinforum an. Jorge Terzis, Chefarzt der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie, beantwortet die Fragen der Teilnehmer.

Früher war die Devise sich bei Rückenschmerzen zu schonen, doch heute erkennt man, dass Bewegung das A und O ist. „Oft ist im ersten Schritt eine medikamentöse Schmerzlinderung nötig, damit Bewegung überhaupt wieder möglich ist. Am besten sind dafür rezeptfreie Tabletten oder eine Salbe aus der Apotheke“, erklärt Priv. Doz. Dr. Dr. Jorge Terzis, Chefarzt der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie am Helios Klinikum Niederberg.

Es ist hilfreich, dass Medikamente in der kleinsten Dosis und nur kurzzeitig verwendet werden, den Rest erledigt die Bewegung von allein. Natürlich sollte man sich nicht übernehmen, also keine Höchstleistung im Sport erzielen. Es reicht schon, die alltäglichen Aktivitäten so gut es geht bei zu behalten oder eventuell etwas zu steigern.