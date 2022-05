Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle mehr und 2000 Infektionen weniger

Kreis Mettmann Die Corona-Zahlen sinken allmählich. In den letzten sieben Tagen gab es 2652 neue Infektionen. Im gleichen Zeitraum wurden aber 4652 Menschen wieder gesund.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 6142 Infizierte erfasst, 2002 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 587 (-175), in Haan 511 (-84), in Heiligenhaus 343 (-114), in Hilden 571 (-316), in Langenfeld 817 (-188), in Mettmann 550 (-192), in Monheim 438 (-159), in Ratingen 1051 (-470), in Velbert 944 (321) und in Wülfrath 330 (-83).