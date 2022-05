Chefarzt beantwortet Fragen : Wenn das Herz Sorgen bereitet

Norbert Bayer, Chefarzt für Kardiologie und Nephrologie am Katholischen Karl-Leisner-Klinikum, beantwortet die Fragen unserer Leser. Foto: KKLE Foto: Thomas Momsen

Kleve Die fünf häufigsten Ursachen sind Erkrankungen der Herz-Kreislauf-Organe. Bei einer Telefonaktion von Rheinischer Post und Katholischem Karl-Leisner-Klinikum beantwortet Chefarzt Norbert Bayer die Fragen der Leser.

(lukra) Das statistische Landesamt NRW hat ausgewertet, warum Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Ergebnis: Die fünf häufigsten Ursachen sind Erkrankungen der Herz-Kreislauf-Organe. Die Herzschwäche führt die Liste an, gefolgt von Brustenge (Angina Pectoris), Herzinfarkt, Bluthochdruck und Vorhofflimmern. „In der Klinik für Kardiologie und Nephrologie betreuen wir vor allem Menschen mit Herzerkrankungen – von Frauen und Männern, die von ihrem Hausarzt zur Abklärung von Beschwerden zu uns überwiesen werden, bis hin zu Notfallpatienten, deren Behandlung keinen Aufschub duldet“, sagt Norbert Bayer, Chefarzt am Katholischen Karl-Leisner-Klinikum. In einer Telefonaktion von Rheinischer Post und Katholischem Karl-Leisner-Klinikum (KKLE) können Leser dem Chefarzt am Mittwoch ihre Fragen stellen.

Unser Herz ist nur etwa faustgroß – trotzdem schlägt es Tag und Nacht im Schnitt 60 bis 80-mal pro Minute und transportiert dabei ununterbrochen Blut in unseren Kreislauf, versorgt so Organe und Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen. Wenn es mal aus dem Takt kommt, ist guter Rat wichtig – auch in Corona-Zeiten. „Unsere Patienten zögern bei Notfällen, kommen später zu uns und sind deshalb kränker“, sagt Chefarzt Bayer zusammen. „Dabei zählt bei der Behandlung von Notfällen wie Herzinfarkten jede Minute.“ Aber es müssen ja nicht immer dramatische Notfälle sein: In unserer Telefonaktion am Mittwoch können Leser den Chefarzt zwischen 17 und 18 Uhr um Rat fragen, auch bei dauerhaften Beschwerden oder eigenen Unsicherheiten.

Info So erreichen Sie Chefarzt Norbert Bayer Was? Norbert Bayer, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Nephrologie, steht am Mittwoch, 11. Mai, von 17 bis 18 Uhr unseren Lesern mit seinem Rat zur Verfügung. Wie? Rufen Sie zwischen 17 und 18 Uhr in der Redaktion unter Telefon 02821 59825 an. Norbert Bayer beantwortet dann so viele Fragen wie möglich.

Mehr als 6000 Patienten betreut das Team um Chefarzt Norbert Bayer pro Jahr im St.-Antonius-Hospital Kleve und im Marienhospital Kevelaer. Damit ist die Klinik eine der größten kardiologischen Fachabteilungen in Nordrhein-Westfalen. „Für die Menschen in der Region ist es deshalb sehr wichtig, dass wir die technischen und personellen Voraussetzungen in den Krankenhäusern laufend verbessern“, sagt Bayer. Herzkatheter-Untersuchungen erfolgen im Katholischen Karl-Leisner-Klinikum zum Beispiel in der Regel nicht mehr über einen Zugang in der Leistengegend, sondern vom Handgelenk aus.

Das seit 2005 bestehende Herzinfarkt-Netzwerk Niederrhein der Klinik mit dem Rettungsdienst hat dazu geführt, dass die Überlebenschancen von Patienten mit einem Herzinfarkt deutlich besser sind als im Landesdurchschnitt – vom Eintreffen des Notarztes bis zur Öffnung der verschlossenen Herzkranzarterie vergeht in der Regel weniger als eine Stunde.