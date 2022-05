Kulturrucksack-Ausflug : Ratinger besuchen Camera Obscura

Der vergangene Ausflug führte die Kuturrucksäckler nach Mülheim. Auf dem Besichtigungsprogramm stand unter anderem der Besuch des Museums zur Vorgeschichte des Films.

Realisiert wurde das Projekt, das sich auf dem ehemaligen Gelände der Mülheimer Landesgartenschau befindet, von der Firma Carl Zeiss Jena. Im Anschluss an den Aufenthalt im Museum und einer Zeitreise in die Anfänge der Filmgeschichte wurden die Kulturrucksäckler selbst kreativ und bauten in einem Atelier Lebensräder, die sie als Andenken mit nach Hause nehmen durften.

Der nächste kostenfreie Ausflug für Zehn- bis 14-Jährige findet am Sonntag, 29. Mai, statt. Ziel ist das Museum der Stadt Ratingen, in dem die Teilnehmenden gemeinsam mit dem bekannten Künstler Cole Blaq in die Welt des Brick Art eintauchen und tolle Kunstwerke aus Legosteinen gestalten können. Anmeldungen nimmt Michael Baaske vom Jugendamt per E-Mail unter info@spielmobilfelix.de entgegen.