Wandel sichtbar gemacht : Klinikum Leverkusen mit neuem Internet-Auftritt

Leverkusen Das Klinikum Leverkusen präsentiert sich ab sofort mit einem neu gestalteten Internet-Auftritt. „Dies ist die erste Überarbeitung des Corporate Design seit 13 Jahren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aufgaben des Corporate Designs sind unter anderem die einheitliche Gestaltung von Logos, Slogans sowie der Werbemittel. Das Klinikum habe sich in den letzten Jahren gewandelt, heißt es weiter. „Diesen Wandel wollen wir mit dem neuen Corporate Design erlebbar machen,“ erklärt Sandra Samper Agrelo, Leiterin der Unternehmenskommunikation und Marketing. „Das Wesen des Klinikums spiegelt sich nun auch in unserer Markenidentität wieder. Damit jede Klinik, jeder Fachbereich, jede Station und alle Mitarbeiter so kompetent, menschlich und modern wahrgenommen werden, wie sie sind.“ Die verlaufenden Blau- und Grüntöne des Logos betonen weiterhin den Bezug zwischen Medizin und Natur. Das „KL“ im Zentrum des Kreises macht deutlich, dass das Klinikum der Mittelpunkt im Gesundheitspark mit seinen kompetenten Partnern aus Medizin und Gesundheit ist.