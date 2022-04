360 Grad Klinik Ratingen : Behandlungsansätze bei chronischen Schmerzen

Ratingen Die Fachklinik an der Rosenstraße bietet dazu eine Patientenveranstaltung an. Ein Anmeldung ist notwendig. Während der Veranstaltung herrscht Maskenpflicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) In Deutschland sind laut Angaben der Deutschen Schmerzgesellschaft mehr als 12 Millionen Menschen von lang anhaltenden, chronischen Schmerzen betroffen. Oft sind die Schmerzen so stark, dass sie den Alltag beeinträchtigen. In einer kostenlosen Patientenveranstaltung am 17. Mai informiert das Schmerzzentrum der Fachklinik 360° an der Rosenstraße in Ratingen, wie chronische Schmerzen entstehen und wie man sie behandeln kann.

Eigentlich haben Schmerzen eine wichtige Funktion: Sie warnen den Körper vor Gefahren und zeigen, dass etwas nicht stimmt. Chronische Schmerzen, die über eine akute Ursache hinaus für einen längeren Zeitraum auftreten, haben diese Funktion jedoch oft verloren. Für Betroffene bedeutet das eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. Viele haben einen monate- oder sogar jahrelangen Leidensweg mit zahlreichen Arztbesuchen und Behandlungen hinter sich. „Deswegen sollten sich Patienten mit anhaltenden Schmerzen frühzeitig an spezialisierte Schmerzmediziner wenden“, sagt Dr. Cornelia von Laue-Jandt, Chefärztin des Schmerzzentrums an der Fachklinik 360° in Ratingen.

Dort werden chronische Schmerzen, bei denen vorangegangene Behandlungen nicht ausreichend Wirkung gezeigt haben, stationär oder teilstationär behandelt. Bei der multimodalen Schmerztherapie arbeiten unterschiedliche Fachdisziplinen mit verschiedenen Therapie-Ansätzen gemeinsam an der Genesung der Patienten.

In einem kostenlosen Patientenvortrag in der Fachklinik 360° informieren die Expertinnen des Schmerzzentrums am 17. Mai (17 Uhr) über chronische Schmerzen, die multimodale Schmerztherapie, die Naturheilkunde in der Schmerztherapie und den Zusammenhang von Psyche und Schmerz. Unterstützung erhält Dr. von Laue-Jandt dabei von der leitenden Oberärztin Dr. Susanne Milles-Thieme, den Assistenzärztinnen Nadine Skrzypczak und Anja Banken sowie der Psychologin Tabea Mach.