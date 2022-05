Mit Ärzten und Pflegern unterwegs : Klinikum lädt Leverkusener zum Wandertag

Raus ins Freie – Bewegung in der Natur ist gesund. Foto: dpa/Henning Kaiser

Leverkusen Fit durch Wandern: Das Klinikum Leverkusen lädt Interessierte zu einer gemeinsamen Wanderung ein. Ärzte, Pflegekräfte und weitere Mitarbeiter des Klinikums wollen sich mit Patienten gemeinsam bewegen und eine Wanderung durch Leverkusen unternehmen.

Die Idee dazu kommt aus der Klinik für Gefäßchirurgie. „Wir wollen unsere Patientinnen und Patienten motivieren, sich trotz ihrer Erkrankung weiter zu bewegen,“ erklärt Karin Berghmans, Oberärztin der Klinik für Gefäßchirurgie am Klinikum. „Regelmäßige körperliche Aktivität hat äußerst positive Wirkungen auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität.“ Auch Patienten, die beispielsweise eine Gefäßerkrankung oder ein Herzleiden haben, können und sollten weiter aktiv sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. „Im Falle zum Beispiel einer Schaufensterkrankheit im frühen Stadium (PAVK, periphere arterielle Verschlusskrankheit), einer Durchblutungsstörung, kann mit Gehtraining eine Verbesserung erzielt werden,“ sagt Berghmans. Es führe unter anderem zur Bildung neuer Blutgefäße, die einen verstopften Gefäßabschnitt umgehen und die Muskulatur wieder mit Sauerstoff versorgen könnten. Während der Wanderung können Patienten mit den Medizinern und Pflegekräften ins Gespräch kommen.

„Der Wandertag ist eine Anregung, regelmäßige Bewegung auszuprobieren und Freude daran zu finden“, erklärt Peter Schwimmbeck, Direktor der Medizinischen Klinik 1 (Kardiologie und Hochdruckkrankheiten). Die Kardiologie beteiligt sich ebenfalls an dem Wandertag, denn Bewegung sei sowohl bei Hochdruckkrankheiten als auch bei Koronaren Herzerkrankungen wichtig. Eine kurze Tour führt rund um Schloss Morsbroich (etwa zwei Kilometer), eine etwas längere Tour über Alkenrath auf einem Rundweg in den Bürgerbusch.

Die Wanderung startet Sonntag, 22. Mai, 10 Uhr. Treffpunkt: Fußgängerbrücke über die Dhünn, Parkplatz P2 am Klinikum Leverkusen. Anmeldung dringend erforderlich, bis zum 18. Mai per E-Mail an marketing@klinikum-lev.de oder telefonisch unter 0214 13-48510.