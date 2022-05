Brauchtum in Ratingen : Herbert Reul ist jetzt Ehrendoktor der Roten Funken

Karneval ist längst vorbei. Deshalb feierten die Karnevalisten nun ihr erstes Frühlingsfest in Bankettsaal am Krummenweg. Miot dabei waren die einzelnen Tanzgarden und auch der Hahnenschrei.

Die Ehrungen sollten eigentlich schon vor zwei Jahren erfolgt sein, konnten aufgrund der Zwangspause jetzt erst nachgeholt werden. Kein Geringerer als der amtierende Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul , wurde mit der Ehrendoktorwürde „humoris causa“ der Roten Funken ausgezeichnet und in den Kreis der Funkenfamilie aufgenommen. Der zuletzt ernannte Würdenträger, Jan Heinisch, verriet bei seiner Laudatio auf Herbert Reul, dass dieser den Karneval schon immer im Herzen und im Kopf getragen hat. Trotz seines ernsten Berufs fand er stets die Zeit, Karneval zu feiern und in der Session zahlreiche Veranstaltungen zu besuchen. Seit vielen Jahren ist Herbert Reul ein gern gesehener Gast bei der ultimativen Funkenfete der Roten Funken „Viva Ratingia“ und so ist es auch kein Wunder, dass ihn die Größen des Karnevals stets mit einem fröhlichen „Hallo Herbert!“ von der Bühne herunter begrüßen.

Ein weiterer langjähriger Freund der Funken, Ex-Bürgermeister Wolfgang Diedrich, wurde als Ehrenmitglied in den Kreis der Gesellschaft aufgenommen. Ewald Vielhaus, Nachfolger im Amt des stellvertretenden Bürgermeisters, zählte in seiner Laudatio auf Diedrich seine vielen beruflichen Stationen auf. Als Überraschung sang der „Hahnenschrei“ der Roten Funken einen Song aus der Feder Wolfgang Diedrichs, der sich auch als Textautor einen Namen gemacht hat, zum ersten Mal vor Publikum. Der Auftritt des „Hahnenschrei“ und der abschließende Gardetanz der großen Tanzgarde „Hühnerstall“, die zahlenmäßig sehr dezimiert auftraten, da in der coronabedingten Zwangspause ein Generationenwechsel stattgefunden hat, waren die abschließenden Höhepunkte eines langen Programms. An dessen Anfang kamen in großer Zahl die Funkenpänz auf die Bühne, die als Fünkelchen und Fünkchen ebenso wie die ältere Jugendgarde, die Zuschauer mit einem grandiosen Showtanz ins „Candyland“ entführten. Bewundernswert die Auftritte der Regimentstochter Anna Seela und der Jugend-Solomarie Kim Meyer sowie des Regimentstanzpaares Emmelie Vogel und Timon Weiler, die in den vergangenen Jahren viel trainiert haben und anspruchsvolle Tänze auf der Bühne zeigen konnten. Michael Droste, der gewohnt souverän durch das Programm führte, präsidiert seit 20 Jahren auf der Bühne der Roten Funken, ist seit mehr als 10 Jahren dazu noch Vorsitzender der Garde und als Präsident automatisch auch der Stadtkommandant, was ihm den Funken internen Titel „Dreifaltigkeit“ einbrachte. Für diese Leistung wurde er in einer launigen Laudation von seinem Stellvertreter im Amt, Klaus Rehsen, gewürdigt.