Katastrophenschutz : Das THW stellt sich vor Ort neu auf

Heiligenhaus Volker Münchow ist neuer Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks für Heiligenhaus und Wülfrath. Zu seinem Start bringt er eine Menge Pläne mit.

Es geht vorderhand um das, was er „Zusammenarbeit mit anderen Blaulicht-Organisationen“ nennt. „Konkret wird uns die Feuerwehr Heiligenhaus stärker in Einsätze einbinden, hierzu ist schon ein Plan in Arbeit“, kündigt er an. Und zum Thema „Unterbringung in Notsituationen“ ist für Februar ein Termin mit dem Ordnungsamt der Stadt Heiligenhaus anberaumt, auch hier will man sich neu aufstellen. Auf jeden Fall wartet Arbeit auf die Freiwilligen. Der Ortsverband in Zahlen: 150 Namen stehen in Münchows Kartei, von denen er etwa 60 als „Aktive“ einstuft.