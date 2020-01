Ratingen : Ratinger Tage der Nachhaltigkeit feiern Premiere

Ratingen Die bereits angekündigten Tage der Nachhaltigkeit nehmen konkrete Formen an. Der Verein Ratingen.nachhaltig wird die Aktionen in der ersten Juni-Woche veranstalten. Nach dem ersten öffentlichen Planungstreffen im November steht nun der nächste Termin an.

Alle Ratinger, die Ideen und Vorschläge rund um Themen der Nachhaltigkeit haben und diese zwischen dem 1. und 7. Juni umsetzen möchten, sind eingeladen für Samstag, 1. Februar, von 10 bis 13 Uhr. Das Organisationsteam rund um Ratingen.nachhaltig trifft sich im ehemaligen Weltladen in Ratingen Mitte, Lintorfer Straße 16.

In Ratingen stehen bereits die ersten Programmpunkte fest, man freut sich vor allem auf Aktionen von Privatpersonen, Vereinen und Ratinger Unternehmen. „Denkbar ist, dass Unternehmen eine Führung zu Themen wie Energieeffizienz und Klimaschutz bei sich durchführen oder eine Wildblumenwiese auf ihrem Gelände anlegen, Schulen einen Wandertag in ein Naturschutzzentrum oder eine soziale Einrichtung machen, dass der Einzelhandel Aktionen zu nachhaltig hergestellten Produkten anbietet und Vereine gemeinsam Baumpflanzungen oder Reinigungsaktionen organisieren“, erklärt Norman Voigt, Vorstandsmitglied von Ratingen.nachhaltig.