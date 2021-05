Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kreis meldet sechs neue Todesfälle

Kreis Mettmann Die Inzidenz im Kreis ist deutlich gefallen. Mit 193 liegt der Kreis Mettmann aber immer noch auf Platz drei im Land. Die Zahl der Neuerkrankungen beträgt rund ein Viertel des Wertes vor einer Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1502 Infizierte erfasst, , 165 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 109 (-4; 8 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Haan 73 (-8; 1 neu, 9 genesen), in Heiligenhaus 91 (-13; 6 neu, 17 genesen), in Hilden 127 (-11; 8 neu, 19 genesen), in Langenfeld 187 (-51; 10 neu, 60 genesen), in Mettmann 77 (-6; 2 neu, 8 genesen), in Monheim 154 (-24; 4 neu, 27 genesen), in Ratingen 288 (-28; 5 neu, 32 genesen), in Velbert 331 (-18; 9 neu, 26 genesen) und in Wülfrath 65 (-2; 1 neu, 3 genesen).