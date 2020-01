Ratingen : Pass für die Sicherheit der Kinder

Ratingen Der Mobilitätspass begleitet den Inhaber über Jahre bei der Verkehrserziehung.

In Stufe eins werden Vorschulkinder in den Kindertageseinrichtungen des Kreises Mettmann in ihrer Teilnahme als Fußgänger im Straßenverkehr geschult. Das polizeiliche Präventionsprogramm richtet sich auch an die Eltern und die Erzieher der Kinder. Eine erfolgreiche Teilnahme an der Lernzielkontrolle wird auf den Ausweisen der Kinder durch eine sternförmige Stanzung des ersten der drei abgebildeten Verkehrszeichen dokumentiert.