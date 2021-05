Finanzen in Heiligenhaus, Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Sparkasse kündigt Prämien-Sparern

Die Kreissparkasse kündigt Prämiensparverträge: Vorstandsmitglied Svend Reuse und Vorstandsvorsitzender Christoph Wintgen begründeten das. Foto: Kreissparkasse Düsseldorf

Heiligenhaus/Mettmann Die Niedrigzinsphase mache diese Anlage zum Zuschussgeschäft, sagt die Kreissparkasse. Betroffene sollen lieber in Aktien investieren. In den Filialen geht es um insgesamt 1600 Sparverträge, um 600 allein in Heiligenhaus.

Von Dirk Neubauer

1600 Kunden in Heiligenhaus, Mettmann, Erkrath, und Wülfrath haben Post von der Kreissparkasse Düsseldorf bekommen. Ihre Prämien-Sparverträge seien „erfüllt“ und würden nun gekündigt. Begründet wird dies mit der seit zwölf Jahren andauernden Niedrigzinsphase, die das Prämien-Sparen zu niedrigen Zinsen plus einer mit der Anlagedauer steigenden Prämie für die Kreissparkasse zu einem Zuschussgeschäft mache. Zusätzlich beruft sich die Kreissparkasse auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 2019, das die Kündigung erfüllter Prämien-Sparverträge erlaube. Die Verbraucherzentralen kritisieren solche Kündigungen und raten den Kunden, alle Details genau zu prüfen, bevor man zu einer anderen Anlageform wechselt.

„Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht, sondern lange überlegt“, sagte Vorstandsmitglied Svend Reuse am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Filiale am Mettmanner Jubiläumsplatz. Und der Vorstandsvorsitzende Christoph Wintgen machte gelten, dass die Zinserträge als wichtigste Erlösquelle des Geldinstituts von 58,3 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 43,7 Millionen Euro im Jahr 2020 gesunken seien – „bei steigendem Kreditvolumen“.

INFO Sparkasse unter Spardruck Im November vergangenen Jahres hat es bei der Kreissparkasse bereits eine Filialnetzkonzentrierung gegeben mit dem Ziel, individuelle Beratungsmöglichkeiten zu bündeln und gleichzeitig den Service vor Ort zu stärken. Fazit der Banker: Dies sei gelungen.

Daher reiht sich der Kündigungsbrief für langjährige Prämiensparer für Wintgen ein in eine Reihe von Maßnahmen, die die Erträge der Kreissparkasse Düsseldorf stabilisieren sollen. Steigende Provisionserträge gehören dazu, ein geräuschloser Personalabbau auf 20 Prozent weniger Mitarbeiter Ende dieses Jahres im Vergleich zu 2019 und Strafzinsen für hohe Geldbeträge auf Girokonten. Wintgen spricht hier lieber von einem „Verwahrentgelt“, das von Dauerkunden ab 100.000 Euro und Neukunden ab 10.000 Euro auf Girokonten verlangt werde.

In einer „Welt ohne Zinsen“, so machten die Kreissparkassen-Vorstände deutlich, ist kein Platz mehr für Prämiensparen. Großeltern schlossen solche Verträge für frisch geborene Enkel ab. Mittvierziger griffen zu, um fürs Alter vorzusorgen. Das Ersparte wuchs langsam, aber zuverlässig. Die 1600 nun gekündigten Kunden stehen für Einlagen in Höhe von 51 Millionen Euro.

Nun sollen die sicherheitsbewussten Prämiensparer für Aktien begeistert werden. „Bei einem Anlagehorizont von zehn, 15 oder 20 Jahren gleichen sich alle zwischenzeitlichen Einbrüche am Aktienmarkt aus“, sagt der Vorstandsvorsitzende Christoph Wintgen. Auf ein DAX-Zertifikat habe es in den vergangenen zehn Jahren immer rund 10 Prozent Rendite pro Jahr gegeben.