Ratingen : Lintorfer Verein sorgt für viel Bewegung

Der TuS 08 Lintorf, zweitgrößter Verein hinter dem TV Ratingen, trifft wichtige Entscheidungen. Und das Team soll weiter wachsen.

Middendorf ist sicherlich vielen als leitender Mitarbeiter der Sparkasse HRV und durch seine Arbeit in weiteren Vereinen bekannt. Der gebürtige Lintorfer sieht seinen Lebensmittelpunkt in Ratingen. „Meine ersten sportlichen Erfolge habe ich beim TuS 08 Lintorf in der Schwimmabteilung gemacht, habe bei Rot-Weiß Lintorf Fußball gespielt, um dann in den Siebzigern zurück zum TuS zurückzukehren und dort Handball zu spielen“, so Middendorf.