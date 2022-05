German web Award geht nach Ratingen : Ratinger Digitalagentur wird mit Preis ausgezeichnet

Ratingen Die German Web Awards prämieren jährlich Deutschlands beste Web- und Online-Agenturen. Preisträger ist diesmal auch eine Ratinger Agentur.

„Besonders in diesem Jahr freuen wir uns über den Preis, da wir am 22. Februar unseren zehnjährigen Firmengeburtstag hatten. Feiern konnten wir es aufgrund von Corona leider nicht, aber dieser Award ist ein tolles Geschenk“, so Raithel stolz.

Die Agentur startete in einem kleinen Büro auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik, einen Steinwurf von der Auermühle entfernt. Danach folgten größere Räumlichkeiten mit ersten Mitarbeitern in der Nähe des Ostbahnhofs. Aktuell ist die Agentur unweit der Ratinger Innenstadt auf der Lintorfer Straße 61 zu finden.

Aber auch in Ratingen ist Leuchtkraft stark verwurzelt. So ist Stephan Raithel im Sommer- und Winterbrauchtum aktiv und kümmert sich auch hier um eine professionelle Darstellung im Internet. „Über das Ratinger Unternehmer Netzwerk (RUN), bin ich zum Karneval gekommen. 2019 waren wir Schirmherren des Prinzenpaares und konnten viele Einblicke in das Brauchtum bekommen. Die Mitgliedschaft in der Reserve Kompanie Ratingen ist übrigens auch dem Unternehmernetzwerk geschuldet. Die erste Einladung in die Kompanie kam über den Vorsitzenden.“