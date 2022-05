Funken Rot-Wiss : Die „Funken-Fründe“ spenden an den Bienenzuchtverein

Ratingen Bei den „Funken-Fründen“ kann sich jeder engagieren – eine Mitgliedschaft im Karnevalsverein ist damit nicht verbunden. Die jährliche Gebühr beträgt knapp 20 Euro.

„Wir wollen den Fokus auf die Vereine und Institutionen lenken, die nicht so häufig im Spotlight der allgemeinen Wahrnehmung stehen“, so Heike Zumbrink. Die erste Spende, die aus der Kasse der Stadtgarde Funken Rot-Wiss verdoppelt wurde, wurde jetzt an den Ratinger Bienenzuchtverein übergeben. Franz Naber, Vorsitzender des Vereins, hat die Spende der „Funken-Fründe“ verwendet, um die wichtige Aufklärungsarbeit direkt am Bienenstock voran zu bringen. Gut geschützt durch Imkerkleidung und -hut, können dann noch mehr Kinder aus Kindergärten und Grundschulen praktischen Unterricht zum Naturschutz bekommen.