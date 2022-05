Nach Automatensprengung in Castrop-Rauxel : Verdächtiger von Polizeikugel verletzt

Nach Automatensprengung in Castrop-Rauxel

Castrop-Rauxel Nach einer Geldautomatensprengung im Ruhrgebiet ist es zu Schüssen gekommen - offenbar sowohl von den Verdächtigen als auch der Polizei. Dass die Beamten schnell vor Ort waren, liegt laut Innenminister Reul an einem neuen Konzept.

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Castrop-Rauxel ist ein Verdächtiger nach ersten Erkenntnissen durch den Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Demnach geht die Polizei davon aus, dass auch die Verdächtigen geschossen haben.

Nachdem eine Zeugin der Polizei am frühen Donnerstagmorgen eine Detonation gemeldet hatte, fuhr ein Streifenwagen zu der Sparkassen-Filiale und entdeckte dort drei Tatverdächtige, wie die Polizei am Morgen mitgeteilt hatte. „Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren Schussabgaben.“ Ein Verdächtiger wurde verletzt, die Polizisten blieben unverletzt.

Der Verletzte wurde noch vor Ort in der Ruhrgebietsstadt festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die beiden anderen Verdächtigen flohen in einem Auto, das später gefunden wurde.