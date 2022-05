Infomobil ist unterwegs : Polizei berät zu Trickbetrügern

In Heiligenhaus macht das Infomobil der Kreispolizei Mettmann am 25. Mai auf den Wochenmarkt vor dem Rathaus von 10 bis 12 Uhr Station.

Heiligenhaus (RP) In den folgenden Tagen wird das Info-Mobil des kriminalpolizeilichen Opferschutzes in mehreren Städten des Kreises Mettmann Halt machen, in Heiligenhaus am 25. Mai von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt.