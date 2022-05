Überfall in Ratingen : 16-Jähriger wird von Gruppe angegriffen und verletzt

Ratingen Einer der Jugendlichen schlug ihm so stark gegen den Kopf, dass er zu Boden fiel. Anschließend trat die Gruppe nach ihm und verletzte ihn.

(RP/kle) Am Mittwochmittag ist ein 16-Jähriger an der Straße Am Stadion von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden. Dank einer couragierten Zeugin ließen die Tatverdächtigen von dem Ratinger ab und flohen. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.