Gute Zusammenarbeit : Berufskollegschüler schenken Realschule zwei stabile Fußballtore

Heiligenhaus Die Idee hatte ein Schüler der Realschule. Die Umsetzung lag dann bei den Schülern des Berufskollegs. Sie bauten die Komponenten aus Stahlrohr zusammen. Jetzt wurden die Tore übergeben.

„Wir haben einige Monate an dem Projekt gearbeitet“, so Davide Pleqi und erklärt die komplexen Arbeitsschritte von der Grobplanung über Festigkeitsberechnungen bis hin zur Anfertigung und Probemontage in den Metallwerkstätten des Velberter Berufskollegs. „Die Idee hatte ein Schüler der Realschule während eines Besuches in unserem Schülerlabor. Dorthin laden wir regelmäßig Schüler ein, um ihnen die technische Berufswelt experimentell und anschaulich näher zu bringen. Gesagt. Getan“, erläutert Thomas Latocha die Initialzündung des Projektes.