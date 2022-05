Stammcorps Lintorf : Nach drei Jahren gibt‘s einen neuen König

Lintorf Neuer wie glücklicher Corpskönig wurde der Lintorfer Uwe Westphal mit seiner Königin Evelyn, denen die Insignien verliehen und die feierlich ins Amt eingeführt wurden.

Christian Melchert, ein Lintorfer Ur-Gestein, das durch seine Frau Katja heute an der Loreley ein Café betreibt, war drei Jahre Corps-König und zeigt sich immer noch munter und guter Dinge mit keinerlei Anzeichen einer ‚Amtsmüdigkeit‘. So hatte das Stammcorps damals die Idee, am 3. Juni 2019 diesen jährlich stattfindenden Wettkampf an der Loreley in „Opas Garten“ auszutragen. Und prompt wurde Christian Melchert erstmals Corpskönig, der sich in seiner Wahlheimat im Finale gegen Ferdi Jess durchsetzen konnte. Was war das für eine große Freude, als der überglückliche Christian seine Königin Katja in seine Arme nehmen konnte.