Junioren-Fußball : 26 Teams spielen um den SWR.-Hallencup

Die Teams des SW Breckerfeld und des TuS Ennepetal (blau/weiße Trikots), das sich später den Turniersieg sicherte, eröffneten das D-Jugendturnier. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der vierte SWR-Hallen Cup wurde wieder vom Tuspo Dahlhausen ausgerichtet. Der Verein lockte Teams aus ganz NRW nach Radevormwald.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

In Sporthalle I an der Hermannstraße herrschte am Wochenende Hochbetrieb. 26 Fußballteams aus ganz NRW reisten nach Radevormwald, um an dem vierten SWR..-Hallencup teilzunehmen, der von der Fußballjugend des TuSpo Dahlhausen ausgerichtet wurde. Gespielt wurde von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag in drei Altersklassen, die in den sportlichen Wettkampf um Tore, Punkte und Pokale kämpften.

In den vergangenen Jahren ist dieses Fußballereignis für den Nachwuchs weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden. Die Turniere waren in kurzer Zeit ausgebucht, sodass Jugendleiter Günter Schmidt viele Absagen versenden musste. „Ich bin total glücklich darüber, dass wieder so viele Mannschaften dabei sind und heute die Fußballjugend im Mittelpunkt steht“, sagte Günter Schmidt. Er war in den vergangenen 18 Jahren der Jugendleiter des TuSpo ist aber Anfang Januar von diesem Amt zurückgetreten. „Ich habe meine Entscheidung auf Facebook gepostet und sie ist auch offiziell. Ich bin aber weiterhin Vereinsmitglied. Dass ich den SWR.-Hallencup dieses Jahr noch durchführe, bin ich den Mannschaften, den Spielern und Sponsoren schuldig“, sagte er. Er will in den kommenden Monaten abwarten, wie sich der Verein neu aufstellt.

Info Zehn E-Jugendteams am Sonntag am Start E-Jugend Am SWR.-Hallencup des TuSpo Dahlhausen nahmen am Sonntag zehn E-Jugendteams teil. Neben der Gastgebermannschaft standen Spieler des BV Gräfrath und VfB Solingen auf dem Feld. Aus Wuppertal waren die Mannschaften Union Wuppertal und Viktoria Rott. Vereine aus dem Kreis Remscheid wie RSV 09 Hückeswagen, SG Hackenberg, SSV Bergisch Born und BV Burscheid komplettierten das Teilnehmerfeld.

Dadurch dass die Jugendabteilung des Fußballvereins schwächelt, fehlen Günter Schmidt auch helfende Hände. „Wenn es wenige Mannschaften gibt, gibt es auch wenige Menschen, die mithelfen können.“ Die Organisation von Spielwochenenden, wie dem am Wochenende, haben den ehemaligen Jugendleiter schlaflose Nächte gekostet.

Die Turnierleitung übernahm am Samstag sein Sohn Tobias Schmidt zusammen mit Jenny Bauch. Die Schiedsrichter vom Kreis Remscheid pfiffen die D- und E-Jugend, die Samstag spielten.

Der Auftakt des Hallencups lag bei den zehn D-Jugend Teams, die um einen 60 Zentimeter großen Siegerpokal spielten. Die regionalen Teams TuRa Remscheid-Süd, SSV Bergisch Born und TSV Ronsdorf trafen auf Teams aus Westfalen wie TuS Ennepetal, SW Breckerfeld und FC Brünninghausen. Dahlhausen konnte im Bereich der D-Jugend eine eigene Mannschaft stellen, in der unter anderem Ela mitspielte. Die junge Fußballerin gehört zu den wenigen aktiven Mädchen des Rader Fußballvereins und ist auch in der Kreisauswahl aktiv. Gesiegt haben in dieser Altersklasse die Spieler aus Ennepetal.

Das Rader B-Jugendteam traf auf befreundeten Teams vom RSV 09 Hückeswagen, SG Hackenberg, SV 09/35 Wermelskirchen und SV Jägerhaus Linde. „Special Guest“ war eine Mädchen-Mannschaft des BV Gräfrath aus Solingen, die zwar auf dem letzten Platz landete, aber drei Tore erzielte. „Die Mädchen haben sich wacker geschlagen“, sagt Günter Schmidt. Sieger war der SV 09/35 Wermelskirchen, gefolgt von Linde und Dahlhausen. Der erste Turniertag verlief erfreulich. „Die Mannschaften haben fair gespielt und die Schiedsrichter waren toll.“