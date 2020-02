Wülfingmuseum Radevormwald : Nähmaschinen rattern im alten Wülfing-Gemäuer

Karola Johnen an einer ihrer Nähmaschinen. Ab sofort gibt es an jedem ersten Sonntag im Monat im Museum Mitmach-Aktionen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dahlerau Am gestrigen Sonntag bot das Wülfingmuseum in Dahlerau erstmals eine Mitmach-Aktion für kleine und große Gäste an. Erste Kontakte zur Nähmaschine und die damit verbundenen stofflichen Gestaltungsmöglichkeiten wurden präsentiert.

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Augst-Hedderich

Mit den neuen Jahr möchte der Vorstand des Vereins Textilstadt Wülfingmuseum in Dahlerau auch neue Wege in seinem Jahresprogramm einleiten. Einer davon führt die Interessenten durch die große Welt der Textilien. Dazu macht sich der Verein für das „Mitmachen“ stark, eine Aktion, die ab sofort jeden ersten Sonntag im Monat in den historischen Gemäuern.angeboten wird.

Magdalena Krosch hatte von der Aktion aus den Medien erfahren. „Ich stricke und nähe liebend gerne und möchte nun alles über Stoffe erfahren“, sagte sie. Über die langen Weg der Wolle wisse sie als Strickerin schon Bescheid, die vielen einzelnen Wegabschnitte von Stoffen hingegen noch nicht. „Mich interessiert einfach alles, was mit Stoffen zu tun hat“, versicherte sie. Garne spinnen und färben, walken und weben sei für sie richtig spannend. Gerne hätte sie dazu auch ihre zehnjährige Enkelin mitgebracht, was terminlich nicht klappte. „Dem Mädchen möchte ich aus dem Textil- und Handarbeitsfach so viel wie möglich mit auf dem Weg geben“, erklärte sie.

Karola Johnen, 2. Vositzende des Vereins, zeigte der Teilnehmerin die große Bandbreite der selbst genähten Utensilien. Magdalena Krosch hatte die Auswahl zwischen einem Schlüsselanhänger, einem Taschentuchmäppchen oder einem Einkaufsbeutel. Sie konnte sich zudem nicht nur den Stoff und das Garn aussuchen, sondern auch die die elektrische Nähmaschine. Die Nähmaschinen stammen aus dem Besitz von Karola Johnen.

„Wir wollen heute einfach mal testen, wie das Angebot angenommen wird. Falls Interesse besteht, werden wir sicher später auch einen Obulus für das Material nehmen müssen“, so Karoline Johnen. Ihr Bestreben sei, die vielen noch im Museum gelagerten Stoffe zum Leben zu erwecken. „Die Ballen lagern teils aus den 1960er-Jahren und versauern. Das ist zu schade. Jetzt muss gehandelt werden“, erklärte sie.

Mit Engelsgeduld erklärte Karola Johnen am Sonntag den Teilnehmern die Nähmaschinen sowie die Herstellung der Stoffe. „Wenn es gut läuft, kann ich mir vorstellen, hier bald auch einen Nähkurs anzubieten“, sagte Karola Johnen.