Martini-Gemeinde Radevormwald : Seniorentreff der Martini-Gemeinde feiert 20-jähriges Bestehen

Radevormwald Der Seniorentreff der Martini-Gemeinde feierte gestern sein 20-jähriges Bestehen. Pastor im Ruhestand Johannes Dress (Foto: Jürgen Moll), der die Leitung der Gemeinde vor über zwei Jahren an Florian Reinecke übergeben hatte, kam zu diesem Anlass zurück nach Radevormwald.

Johannes Dress war nicht nur lange Pastor der Gemeinde, sondern war auch Mitbegründer des Seniorentreffs. Er und Friedel Müller, der die Gruppe immer noch leitet, hatten die Idee für den Seniorentreff. Geplant war das alles nicht. „Wir waren damals am Ende eines langen Leitbild-Prozesses für die Gemeinde. In der finalen Sitzung ist mir dann die Seniorenarbeit eingefallen. Friedel sagte dazu einfach Ja und machte sich an die Arbeit“, berichtete Johannes Dress. In diesem Moment vor 20 Jahren war der Seniorentreff geboren, und Friedel Müller setzte, wie es Johannes Dress beschreibt, die „Welt in Bewegung“, um den Seniorentreff zu dem zu machen, was er heute ist.