Poetry-Slam im Bürgerhaus : „Gottes Influencerin“ bewegt

Radevormwald Jana Highholder gastierte am Samstagabend im Saal des Rader Bürgerhauses.

Mann hätte eine Stecknadel fallen hören können, als Jana Highholder am Samstagabend im Saal des Rader Bürgerhauses auftrat. Das sei die Magie ihrer Texte, sagt die 21-jährige Medizinstudentin aus Münster.

Seit einigen Jahren tritt sie auf deutschen Bühnen auf. Ihre Kunst ist der Poetry Slam, ein Dichterwettstreit, der in den letzten Jahren immer bekannter geworden ist. Dabei tragen die Künstler, im Wettstreit gegeneinander, aber auch in Soloprogrammen selbst geschriebene und sich häufig reimende Texte vor. Handeln können sie dabei von allen erdenklichen Themen von Wissenschaft bis zum Alltag. In ihrem Fall geht es um Gott, Glaube, Zuversicht, Hoffnung und Selbstakzeptanz.