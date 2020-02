Bauverwaltungsamt in Radevormwald : Aktive Umweltwoche für jede Generation

Radevormwald Vom 23. bis 28. März steht alles im Zeichen des Naturschutzes. Die Stadt hat ein umfangreiches Programm erarbeitet.

Aktion Die Müllsammelaktion „Rade räumt auf“ hat in den vergangenen zwei Jahren nicht stattgefunden, weil die Stadtverwaltung keine personellen Kapazitäten hatte, um die Aktion zu organisieren. Die neue Umweltbeauftragte Regina Hildebrandt und der neue Klimamanager Niklas Lajewski lassen diese Traditionsveranstaltung jetzt wieder innerhalb der Umweltwoche aufleben. „Rade räumt auf“ findet am Samstag, 28. März von 10 bis 12 Uhr statt. Start- und Endpunkt ist der Hohenfuhrplatz.

Bürgermonitor in Radevormwald : Penny will nicht mehr abschleppen lassen

Die weiterführenden Schulen sollen kreativ mit der Thematik Müll und Umwelt umgehen. „Mit dem Trashbuster, dem Jugendumweltmobil, sammeln die Jugendlichen Müll. Aus dem sollen sie dann Kunstwerke fertigen“, sagt Niklas Lajewski. Die siebten Jahrgangsstufen fahren außerdem zum Lernort der Abfalldeponie Lindlar. Am Theodor-Heuss-Gymnasium soll außerdem eine Vogelhecke gepflanzt werden. „Das Ziel ist es so viele Menschen und Institutionen wie möglich in die Umweltwoche zu integrieren und auf Umweltschutz aufmerksam zu machen“, sagt Regina Hildebrandt. Mit an Bord ist auch die Stadtbücherei, die thematisch passende Bücher bewerben möchte.

Die Umweltwoche endet mit einer großen Müllsammelaktion. „Rade räumt auf“ hat bereits in der Vergangenheit zahlreiche Teilnehmer bewegt. Am Samstag, 28. März, können Vereine, Unternehmen und Privatpersonen an der Aktion teilnehmen. Start- und Endpunkt wird in diesem Jahr der Hohenfuhrplatz sein. Dort gibt die Stadt dann die Materialien, wie Greifzangen und Müllsäcke aus. „Wir werden alle Vereine und Unternehmen in den nächsten Tagen anschreiben“, sagt die Umweltbeauftragte. Weil „Rade räumt auf“ gleichzeitig zu dem „Rader Schaufenster“ stattfinden wird, gibt es zwischen beiden Veranstaltungen eine Zusammenarbeit.