Konzert in Radevormwald : „No 4 Mill Street“ macht Lust auf Irland

Konzert in Radevormwald

Radevormeald Die Irish Folk Band „No 4 Mill Street“ aus Hückeswagen trat am Freitagabend zum ersten Mal in Radevormwald auf und präsentierte mit Christiane Frankenbach ihr neues Mitglied. Die Freizeitmusikerin kommt aus Radevormwald.

Zur Veranstaltung des Kulturkreises kamen viele Zuhörer in das Foyer des Bürgerhauses. Sie waren gespannt darauf, die fröhlichen Jigs und Reels live zu erleben, für die „No 4 Mill Street“ bekannt sind. Patricia Jantke, die in der Band für die Arrangements zuständig ist, aber auch Gitarre spielt und einen Teil der Whistles übernimmt, begrüßte ihr Publikum und wies auf die Fotos hin, die im Rücken der Band wechselten. „Wir zeigen ihnen heute Irland. Nicht nur musikalisch, sondern auch mit zahlreichen Fotografien. Vielleicht machen wir ihnen Lust auf das Land“, sagte sie.

Mit ihren Freunden stimmte sie das erste sanfte Stück des Abends an, das wie eine warme Sommerbriese Irlands klang. Die Band, die sich nach ihrem Probeort, der Mühlenstraße Nr. 4 benannt hat, spielt aber nicht nur irische Stücke, sondern auch Werke aus Schottland und anderen keltischen Kulturen. Das Markenzeichen der Band sind authentische Klänge, die ihre Zuhörer direkt in die Natur entführen. Die ersten Tanzbewegungen entlockten die Musiker ihrem Publikum mit einem Volkslied. „Mit diesem Lied machen sich die Landarbeiter über ihre Arbeit lustig und bringen Freude in ihren Alltag“, erklärte Patricia Jantke. Das Publikum klatschte begeistert mit.