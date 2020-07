Vermüllung in Radevormwald : Zerstörung, Vandalismus, Schmutz – es nervt nur noch

Vandalismus und Müll rund um den Park Blumenstraße. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Viele Leute können sich, wenn sie sich unbeobachtet glauben, offenbar nicht mehr wie normale Menschen benehmen. In den vergangenen Tagen gab es dafür wieder reichlich Belege.

Wer dazu neigt, sich über seine Mitmenschen zu ärgern, der hat in den vergangenen Tagen in Radevormwald wieder reichlich Gelegenheit dazu erhalten. Am Wanderweg in Wilhelmstal haben Unbekannte Zerstörungen auf einer Aussichtsplattform angerichtet. Auch ein Straßenschild wurde umgebogen. Das Familienzentrum Kottenstraße wurde von unbekannten Schmierfinken besudelt. Und im Froweinpark, so meldet der Ratsherr Sebastian Schlüter, liege ein Haufen Hundekot neben dem anderen, teilweise direkt neben den Spielgeräten auf dem Kinderspielplatz.

Und dann gibt es noch das Dauerproblem der Vermüllung an der Wupper-Talsperre – Anwohner in Honsberg ärgern sich immer wieder darüber, dass Gäste am Ufer grillen oder picknicken und den Abfall einfach liegenlassen – inklusive Glasscherben und benutztem Klopapier.

Zugegeben, nicht alle diese Dinge bewegen sich auf dem gleichen Level. Eine Fernrohr-Anlage zu sprengen ist schon ein anderes Kaliber als benutztes Plastikgeschirr liegen zu lassen. Trotzdem fragt man sich angesichts dieser Aufzählung, warum so viele Menschen, kaum dass sie sich unbeobachtet glauben, benehmen, als hätten sie niemals so etwas wie Erziehung genossen. Wie die Mitarbeiter des Ordnungsamtes versichern, entpuppen sich die Müllsünder oft als ganz normale Bürger, die selber vermutlich einen Aufstand machen würden, wenn jemand in ihrem Vorgarten nur ein Blümchen knickt. Und dabei wird in den Kindergärten und in den Schulen seit Jahrzehnten auf Umwelterziehung so großer Wert gelegt. Generationen sind mit Peter Lustig und „Löwenzahn“ aufgewachsen – da fragt man sich, ob das alles vergebens war.