Oberbergischer Kreis : Hilfe für Nachbarschaftshilfe und Nahversorgung

Oberberg Der Oberbergische Kreis ruft Initiativen auf, sich beim Förderprogramm „Schnelle Hilfe für helfende Hände auf dem Land“ zu melden. Der mögliche Förderbetrag liegt zwischen mindestens 2000 und maximal 8000 Euro.

Nachbarschaftshilfe und Nahversorgung sind gerade während der Corona-Pandemie von großer Bedeutung. Im ländlichen Raum ist es für hilfebedürftige Menschen, wie Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen oder Behinderungen sowie Menschen in sozial schwierigen Lebensverhältnissen häufig schwierig, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. „Deshalb setzen wir uns gerne im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens für ehrenamtlich in der Nahversorgung Tätige ein, um ihnen finanzielle Unterstützung für ihre Hilfsdienste zukommen zu lassen“, sagt Landrat Jochen Hagt. Der Oberbergische Kreis weist deshalb auf das Förderprogramm „Schnelle Hilfe für helfende Hände auf dem Land“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hin. Darüber werden insbesondere ehrenamtliche Initiativen in ländlichen Regionen unterstützt, die sich zum Beispiel in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung – wie Dorfläden oder die Tafeln – engagieren.