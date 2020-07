Feuerwehreinsatz in Radevormwald : Stromausfall – schwerer Unfall auf Kreuzung wegen defekter Ampel

Feuerwehreinsatz in Radevormwald

Unfall nach Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung Poststraße / Westfalenstraße / Bahnhofstraße. Foto: Feuerwehr

Radevormwald Wegen eines Kabelfehlers waren größere Teile der Stadt am Mittwochabend ohne Strom. Gegen 23 Uhr kam es wegen einer ausgefallenen Ampel auf der Kreuzung Poststraße/Westfalenstraße/Bahnhofstraße zu einem Unfall.

Größere Teile von Radevormwald sind am Mittwochabend von einem Stromausfall betroffen gewesen. Offenbar war der Defekt auch die Ursache für einen Unfall, der sich auf der Kreuzung an der Poststraße ereignete.

Wie Udo Knopp, bei den Stadtwerken Radevormwald verantwortlich für Vertrieb und Marketing, am Donnerstag mitteilte, war die Ursache ein Kabelfehler. „Es kam zu zwei Ausfällen kurz hintereinander“, schildert Knopp den Ablauf. Um 20.16 Uhr habe es den ersten Ausfall gegeben, der zweite sei zehn Minuten darauf gefolgt. Betroffen war vor allem die Radevormwalder Innenstadt, aber auch in den Bereichen Honsberg und Kräwinklerbrücke fiel der Strom aus.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke lokalisierten den Ausfall im Netz und schalteten die Spannung in dem betroffenen Teil ab. Nach und nach wurden dann die Bereiche, in denen der Strom ausgefallen war, wieder zugeschaltet. Laut den Stadtwerken waren bis 21.31 Uhr alle betroffenen Bereiche wieder versorgt. Die Ursache des Kabelfehlers werde zurzeit von den Stadtwerke-Mitarbeitern ermittelt. „Es gibt vielfältige Möglichkeiten, warum so etwas passieren kann“, erklärt Udo Knopp. Denkbar sei beispielsweise Feuchtigkeit als Ursache.