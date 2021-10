Marienbild in Mönchengladbach zerstört : Schon wieder Vandalismus in der Kirche

Die Kirche des Franziskanerkosters war schon zum zweiten Mal das Ziel von Vandalismus. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Unbekannte haben in der Marienkapelle des Franziskanerklosters gewütet und auch ein Marienbild schwer beschädigt. Das hatte sogar schon einen Bombenangriff überstanden. Es ist nicht der erste Fall in der Kirche am Bunten Garten.