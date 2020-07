Bürgermonitor Radevormwald : Breitbandausbau – wie geht es weiter?

Vom schnellen Internet im ländlichen Raum können einige Anwohner nur träumen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Radevormwald Bürger in den Außenortschaften, zum Beispiel Michael Finkensieper aus Im Kamp, beklagen das leistungsschwache Internet in den Außenortschaften. Die Stadt sieht nun eine Perspektive in Kooperation mit dem Oberbergischen Kreis.

Wenn Michael Finkensieper ins Internet gehen möchte, beneidet er die Einwohner in anderen Teilen des Radevormwalder Stadtgebietes. Finkensieper wohnt in der Ortschaft Im Kamp, und dort ist die Leitung alles andere als schnell und leistungsfähig. Natürlich wisse er, dass nicht jede kleine Ortschaft ein superschnelles Netz haben könne, aber in manchen Außenbereichen der Stadt hinke man hinter der technischen Entwicklung deutliche hinterher. „Wir verfügen hier über sechs bis acht Mbit/s“, schildert der 46-Jährige die Lage. Leider habe man längere Zeit nichts mehr über Bemühungen der Stadt gehört, den Breitbandausbau voranzubringen.

Teilweise sei das Netz in der Ortschaft so überlastet, dass nur jeweils ein Familienmitglied ins Internet könne. „Da können sie unmöglich mehrere Rechner nutzen, wir müssen uns dann abstimmen“, berichtet Finkensieper. In Zeiten der Corona-Pandemie, wo sowohl beruflich als auch bei Uni und Schule vieles übers Netz laufen muss, ein echtes Problem. „Einer meiner Söhne studiert nun in Bochum, und ihm ist bereits angekündigt worden, dass ein Teil der Veranstaltungen online stattfinden werden.“ Eine Herausforderung bei einem solche schwächelnden Netz.

Der Ausbau des Netzes in Radevormwald war im vergangenen Jahr auf Schwierigkeiten gestoßen. Ursprünglich war der Stadt im Jahr 2017 die Summe von sieben Millionen Euro Fördergeldern für den Ausbau des Breitbandnetzes zur Verfügung gestellt worden. Damit sollten die letzten „weißen Flecken im Stadtgebiet endlich getilgt werden, flächendeckend sollten Unternehmen und Privatpersonen rasch und bequem das Internet nutzen dürfen. Im Fokus waren vor allem 482 Häuser in den Außenortschaften sowie rund 100 Gewerbebetriebe. Insgesamt 290 Kilometer Leitungen mit Glasfasertechnik sollten gelegt werden.

Im Juli 2019 gab es jedoch einen Rückschlag: für dieses Vorhaben Kein Anbieter meldete sich auf die Ausschreibung der Stadt. In den folgenden Monaten prüfte die Verwaltung die Möglichkeit, eine Lösung auf regionaler Ebene zu finden. Die Politik hatte zudem das Engagement städtischer Eigenbetriebe in die Debatte eingebracht.

Auf der Ebene der regionalen Zusammenarbeit scheint es nun einen vielversprechenden Ansatz zu geben. „Die Verwaltung ist mit dem Oberbergischen Kreis im Gespräch zu diesem Thema“, teilte am Donnerstag Wolfgang Scholl mit, Leiter der Stabsstelle im Rathaus. Der Kreis sei dabei, ein großes Konzept zu entwickeln, und die StadtRadevormwald habe bei einem Gesprächstermin im Januar Interesse an diesen Plänen bekundet.

Durch die Corona-Pandemie sei das Thema für eine Weile in den Hintergrund gerückt, doch in absehbarer Zeit sollen die Gespräche wieder aufgenommen werden, erklärt Wolfgang Scholl.