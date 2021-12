Sicherheit in Radevormwald : Stadt sucht Mitarbeiter für die Ordnungsstreife

Radevormwald Die Stadtverwaltung in Radevormwald hat eine Stelle für den Kommunalen Ordnungsdienst ausgeschrieben. Anwärter brauchen Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit und Vermitltungsgeschick.

(s-g) Stadt, Kreis und Polizei sind 2018 in einem Pilotprojekt kreisweit die Ordnungspartnerschaft eingegangen. Eine der zwei Stellen des Ordnungsdienstes in Radevormwald wird laut Jochen Knorz, dem Leiter des Ordnungsamtes, teilweise durch Mittel des Kreises getragen. „Diese Förderung ist jeweils auf drei Jahre angelegt“, erklärt er. Die ersten Interessenten für die Stelle hätten sich bereits gemeldet.

Der Ordnungsdienst, dessen Präsenz in der Stadt von vielen Bürgern begrüßt wird, kümmert sich unter anderem um die Beaufsichtigung von Veranstaltungen, hat ein Auge auf Vandalismus oder flegelhaftes Benehmen im öffentlichen Raum, überwacht den ruhenden Verkehr, führt Kontrollen im Rahmen des Gewerbe- und Gaststättenrechts durch und so fort. „Unser Ziel ist die stetige Verbesserung der Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit in unserer Stadt“, beschreibt die Stadtverwaltung in der Stellenausschreibung das Aufgabenspektrum des Dienstes. Dieses umfasse „in der Hauptsache die Ermittlung, Feststellung, Ahndung und Beseitigung ordnungswidriger Zustände sowie präventive Maßnahmen.“