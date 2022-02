Gedenken in Radevormwald : Gebet und Glocken für den Frieden

Radevormwald 70 Menschen kamen zum Ökumenischen Friedensgebet in die Reformierte Kirche. Das Glockenläuten wird fortan jeden Abend um 19.15 Uhr zu hören sein, als Erinnerung an das persönliche Friedensgebet.

Während in der Ukraine die Bomben fallen und der russische Angriffskrieg für Tod und Zerstörung auf europäischen Boden sorgt, weiß der Rest der Welt nicht so recht, was er tun kann. Gerade der einzelne Mensch ist in dieser Situation hilflos – und sucht Hilfe und Trost bei Gott. 70 Menschen waren der Einladung von Florian Reinecke, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Martini-Gemeinde und derzeitiger Sprecher der Radevormwalder Ökumene, gefolgt, am Freitagabend um 19 Uhr zu einem Ökumenischen Friedensgebet in die Reformierte Kirche am Markt zu kommen. Man wolle ein Zeichen für den Frieden setzen, ein laut hörbares Friedenszeichen, denn gegen 19.15 Uhr läuteten in ganz Radevormwald die Glocken aller an der Ökumene beteiligten Kirchen. Ein schönes und hoffnungstiftendes Geräusch in der Dunkelheit.